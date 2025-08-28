Aile kavgası bitmiyor! Ağabeyi Ercan Deniz, Özcan Deniz'in evini silahla bastı iddiası

Annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'le kavgalı olan Özcan Deniz'in, Zekeriyaköy'deki 2 villayı ağabeyine devrettiği ve aralarındaki sorunları çözüme kavuşturduğu öne sürülmüştü.

Bi Bakalım programının sunucuları Ali Eyüboğlu ve Elife Yılmaz, olaya ilgili başka bir iddia ortaya attı.

SİLAHLA BASTI

Protokol sağlanmadan önce Özcan Deniz ve kardeşi Melek Deniz’in yaşadığı 3 villaya silahıyla giden Ercan Deniz, “Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm.” dedi.

İKİ VİLLAYI VERDİ

Zekeriyaköy'deki jandarma ekiplerinin olay yerine gelip, müdahale bulunduğu öğrenildi.

Bu gelişme sonrası Özcan Deniz'in ağabeyi ile masaya oturmaya karar verdiği aktarıldı. Ünlü şarkıcının, 2 villayı ağabeyine verdiği öğrenildi.