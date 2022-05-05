Ajda Pekkan, Bodrum'da sahne aldı

Bodrum'da sahne alan Ajda Pekkan, genç görünümüyle yine herkesi şaşkına uğrattı.

1960'lardan beri hep gündemde olan Türk pop müziğinin kraliçesi Ajda Pekkan, bayramda Bodrum’da sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaştan Pekkan, 1500 kişiye 2.5 saat şarkı söyledi.

Kabarık model üzeri dantelli parlak taşlarla işlenmiş bir elbiseyle konser veren 76 yaşındaki Pekkan, yine güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Estetik seviyor

Yaptırdığı esttiklerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcının konser sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.

Giderek gençleşen Ajda Pekkan'ın fotoğraflarına beğeni yağdı.