Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan'ın kanser tedavisi sona erdi! İşte yeni kareler

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kız kardeşi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz haftalarda bir paylaşım yapan Semiramis Pekkan, kanser tedavisinin sonuna geldiğini müjdelemişti.

Semiramis Pekkan, yeni bir paylaşım yaptı. Bir süredir hastalığı nedeniyle peruk kullanmak zorunda kalan Semiramis Pekkan'ın peruğa veda ettiği görüldü.

Semiramis Pekkan'ın saçlarının uzadığı da gözlerden kaçmadı. Semiramis Pekkan, kız kardeşi Ajda Pekkan'ı konser öncesi yaptığı provayı izlemeye gitti.

Sosyal medyada yayınlanan o anlarda Ajda Pekkan'ın provası da yer aldı. O anlara yorum yağdı.