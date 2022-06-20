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    Aleyna Tilki: Erkekleri ağlatmayı severim

    Geçtiğimiz günlerde ters kelepçe açıklamasıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise çantasında yazan mesajla gönderme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 07:33
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    Aleyna Tilki: Erkekleri ağlatmayı severim

    Yaptığı şarkıların yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan Aleyna Tilki, önceli gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

    Arkadaşıyla AVM'ye gelen genç şarkıcı, Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi.

    Arkadaşıyla AVM'ye gelen genç şarkıcı, daha sonra  bir restoranda akşam yemeği yedi.

    "Erkekleri ağlatmayı severim"

    Yemeğin ardından dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu açık alanda alışverişin keyfini çıkaran Aleyna Tilki, karşılaştığı gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

    21 yaşındaki popçu, çantasında "Erkekleri ağlatmayı severim" anlamına gelen İngilizce yazıyı göstererek poz verdi.

    Aleyna Tilki: Erkekleri ağlatmayı severim #1

    Aleyna Tilki: Erkekleri ağlatmayı severim #2


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