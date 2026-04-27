Aleyna Tilki'den dikkat çeken açıklama: Eski Aleyna’yı ellerimle öldürdüm

Çocuk yaşlarda ünlenen ve artık müzik kariyerinde 10. yılını kutlayan 26 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyer yolculuğunu hem de geçirdiği büyük değişimi anlattı.

Kıbrıs’taki bir otelde sahneye çıkan şarkıcı, geçirdiği dönüşüm sürecini ‘doğum sancısı’ olarak tanımladı.

BUGÜN BAŞLAMIŞ GİBİ

Tilki "Şarkılarımdan çok ne giydiğim ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim. Eski Aleyna Tilki’yi kendi ellerimle öldürdüm. Kendimi, kariyerime bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum” dedi.