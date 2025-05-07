Haber Merkezi

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Alişan, 2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu.

Çiftin Burak ve Eliz adını verdikleri 2 çocukları dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcı son olarak evlilik yıldönümü paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Buse Varol'la bir pozunu yayınlayan Alişan, şu notu düştü: "6 Mayıs 2018’de birleştirmiştik hayatlarımızı ve bugün 6 Mayıs 2025. 7 yıl bitiyor bugün ve çok şükür 8. yıla giriyoruz.

"SENİ SEVİYORUM"

Hem de +2 fazlayla. Hem bana mükemmel bir eş, hem de çocuklarıma mükemmel bir anne olduğun için ve hayatımda olduğun her gün bana yaşattığın mutluluklar için teşekkür ederim aşkım. Sağlıkla, huzurla nice güzel yıllarımız olsun İnşallah. Seni seviyorum."