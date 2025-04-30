Haber Merkezi

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kahvaltısını göstermişti.

HAPLI KAHVALTI

Vitamin ve kuruyemişten oluşan kahvaltı tabağı, ağızları açık bırakmıştı.

Alişan'ın, yakın arkadaşıyla ilgili sözleri gündem oldu.

Çağla Şıkel'le yıllar önce nasıl beslendiklerini anlatan Alişan, şunları söyledi: "Biz aynı setteyken Çağla ile beraber 10 tane lahmacun yiyorduk. İnanılmaz yiyordu aslında ama spor yapıyordu.

"BENDEN SONRA HAPLA BESLENMEYE BAŞLAMIŞ"

Kendisine bakması gerekiyor tabii o da haklı. Çağla hâlâ Türkiye'nin bir numaralı mankenidir. Benden koptuktan sonra kapsüllere alıştırmışlar onu, ilaçla besleniyor."