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    Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında velayet tartışması

    Ünlü çiftin, çocuklarının velayetine ilişkin anlaşmazlığı devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 09:47
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    Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında velayet tartışması

    Bir dönem Hollywood'un önde gelen çifti konumundaki Angelia Jolie ve Brad Pitt, çocuklarının velayeti konusunda karşı karşıya geldi.

    Çiftin boşanma davaları 2016'da başladı ve 2019 yılında sonuçlandı ancak velayet konusundaki anlaşmazlık sürüyor.

    YARGIÇ, ÇOCUKLARI DİNLEMEDİ

    Associated Press'in haberine göre, Angelina Jolie, Kaliforniya hakiminin kendisi ve Brad Pitt’in çocukları için velayet düzenlemelerine karar vermesini eleştirdi, yargıcın çocuklarının ifade vermesine izin vermediğini söyledi.

    Yargıç John Ouderkirk'ü boşanma davasından diskalifiye etmeye çalışan Jolie, yargıcın çocukların güvenliği ve refahıyla ilgili olduğunu söylediği kanıtları dinlemeyi reddettiğini kaydetti.

    Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında velayet tartışması #1

    YARGICIN, PITT'İN AVUKATIYLA UYGUNSUZ İLİŞKİSİ VAR

    Çiftin altı çocuğundan üçü 17, 16 ve 14 yaşında. En yaşlıları ise 19 yaşındaki Maddox ve velayet kararına tabi değil.

    45 yaşındaki Jolie ve 57 yaşındaki Pitt'in ayrıca 12 yaşında Vivienne ve Knox adında ikizleri var.

    JOLIE İTİRAZ HAZIRLIĞINDA

    Angelina Jolie, Yargıç Ouderkirk'ün Pitt'in avukatlarından biriyle uygunsuz bir iş ilişkisi olduğunu ifade etti.

    Jolie, geçici velayet kararının Ouderkirk tarafından kesinleştirilmesi halinde itiraz edeceğini söyledi.

    Mevcut velayet düzenlemesinin ne olduğu net değil. Boşanma süreci başladığında, Jolie tek başına, Pitt ise ortak velayet istiyordu.

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