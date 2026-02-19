Abone ol: Google News

Oyuncu Sıla Türkoğlu reklamdan servet kazandı! 8 saatte 15 milyon TL
Türk televizyon dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Sıla Türkoğlu, markaları peşinden koşturmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'ndeki “Doğa” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, beklenmedik bir anda diziden ayrılınca herkesi şaşırtmıştı.

15 MİLYON TL

Şu sıralar özel hayatıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, bir diş macunu reklam filminde yer aldı. Yaklaşık 8 saat süren çekimlerde gülümseyerek kameralara poz veren oyuncu, çok eğlendi. Türkoğlu’nun bu reklam anlaşmasından 15 milyon TL kazandığı öğrenildi.

Ağız yapısı ve dişleri çok beğenilen Sıla, “Herkese özgürce gülümsemeleri için ilham vermek istedim” ifadelerini kullandı.

