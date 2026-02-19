İzzet Yıldızhan'ın süper lüks villası! Evini ilk kez gösterdi

25 yıldır Ajda Yıldızhan ile evli olan ve 9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan, evinin kapılarını Pazar Gezmesi programına açtı.

İzmir’de kızları ve oğullarıyla birlikte yaşayan ünlü türkücünün evi, sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçının evi yemyeşil bir bahçe, devasa bir havuz ve hemen yanında yer alan kış bahçesiyle dikkat çekti.

DEKORASYON İZZET'İN

Yüksek tavanlı salonun duvarlarını tablolar ve değerli objeler süslüyor. Krem tonlarının hâkim olduğu, renkli minderlerle hareketlendirilen koltuk takımı mekâna sıcak bir hava katıyor. İki bölümden oluşan salonun bir tarafında televizyon alanı bulunurken, diğer tarafı yemyeşil bahçeye bakan geniş bir balkona açılıyor.

Evin tüm dekorasyonunu bizzat kendisinin yaptığını belirten Yıldızhan, tabloları, aksesuarları ve objeleri de anlattı.

"EVDE MİSAFİR GİBİYİM"

“Evde misafir gibiyim. Burada birkaç eşofman takımım, birkaç pijamam ve birkaç gömleğim var.” diyen Yıldızhan, asıl kıyafetlerinin otellerinde olduğunu ve neredeyse üç mağazayı dolduracak kadar giysiye sahip olduğunu söyledi.