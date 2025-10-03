Annesini kaybeden Barış Murat Yağcı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Survivor yarışmasıyla ünlenen Barış Murat Yağcı, uzun süredir hastanede tedavi gören annesi Arzu Ernak'ı kaybetmişti.
Yağcı, kötü haberi, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
Ünlü isim, "Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmekte olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.
Oyuncu Birce Akalay'ın da halası olan Ernak, Zincirlikuyu mezarlığında aile kabristanında toprağa verildi.
Yağcı'dan ise annesinin kabri başında duygulandıran bir paylaşım geldi.
Arzu Akalay Ernak, basketbol koçu Erhan Ernak'ın eşi olarak da biliniyordu.