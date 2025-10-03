Abone ol: Google News

Annesini kaybeden Barış Murat Yağcı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Ünlü isim Barış Murat Yağcı, geçen günlerde annesi Arzu Ernak'ı kaybetmişti. Anne acısıyla sarsılan ünlü ismin son paylaşımı adeta yürek parçaladı

Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 10:38
Survivor yarışmasıyla ünlenen Barış Murat Yağcı, uzun süredir hastanede tedavi gören annesi Arzu Ernak'ı kaybetmişti.

Yağcı, kötü haberi, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

Ünlü isim, "Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmekte olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu Birce Akalay'ın da halası olan Ernak, Zincirlikuyu mezarlığında aile kabristanında toprağa verildi.

Yağcı'dan ise annesinin kabri başında duygulandıran bir paylaşım geldi.

Arzu Akalay Ernak, basketbol koçu Erhan Ernak'ın eşi olarak da biliniyordu.

