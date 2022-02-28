Arda Kural'ın Yıldız Asyalı'ya bakışları olay oldu! 'İkinci Ahmet Kural vakası!'

Bir dönem birliktelik yaşayan iki ünlü oyuncu Yıldız Asyalı ile Arda Kural, yıllar sonra bir araya geldi. Kural'ın Asyalı'ya bakışları ise sosyal medyanın diline düştü.

Emret Komutanım dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

Yeniden ekranlara döndüğünü müjdeleyen Arda Kural, geçtiğimiz günlerde Yıldız Asyalı'ya dair duygularını itiraf etmişti.

Asyalı'dan da cevap gecikmeyince "yeniden aşk" sinyali olarak yorumlandı.

Eski aşıklar Arda Kural ve Yıldız Asyalı, yıllar sonra buluştu.

Yıllar önce yaşadıkları büyük aşkla gündemden düşmeyen ikili, canlı yayında yüzleşti.

İHANET İTİRAFLARI

Uğradığı ihaneti itiraf eden Kural, “Yıldız beni aldattı, acı verici bir olaydı. Öğrendiğimde kalbimin ağrıdığını hissettim” açıklamasında bulundu.

İhaneti kabul eden Yıldız Asyalı ise “Benim bir travmam vardı. Arda’nın evini aradım bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğumda da ‘Arda’nın nişanlısıyım’ dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu” dedi.

ARDA KURAL, YILDIZ ASYALI'YA BAKIYOR...

Hayranları ikilinin bir araya gelmesinini sevincini yaşarken, dikkatlerden kaçmayan bir detay daha vardı.

Arda Kural'ın Yıldız Asyalı'ya bakışları, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Oyuncunun bakışları, bir dönem sevgili olan Ahmet Kural ve Sıla'yı hatırlattı.