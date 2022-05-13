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    Arzu Sabancı'nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı

    Sosyetenin ünlü ismi Arzu Sabancı, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.
    • 13.05.2022 - 19:17
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 19:30
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    Arzu Sabancı'nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı

    Sabancı ailesinden Ömer Sabancı'nın eşi, magazinde çok konuşulan Hacı ve Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımı tepki gördü.

    Daha önce pandemi döneminde boğaz manzaralı evinden "Evde kal" paylaşımı yapan ve tepki gören Arzu Sabancı bu sefer de balık ekmek paylaşımı ile gündemde.

    'Balık ekmek nereden buluruz acaba?'

    Arzu Sabancı bu sefer Boğaz'da teknesinden çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

    Eminönü'nden geçerken yatından fotoğraf çekip "Balık ekmek ne güzel kokuyor. Nereden buluruz acaba?" diye yazdı.

    Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı hem esprilere hem de tepkiye neden oldu.

    Arzu Sabancı nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı #1

    Arzu Sabancı nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı #2

    Arzu Sabancı nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı #3

    Arzu Sabancı nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı #4

    Arzu Sabancı nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı #5


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