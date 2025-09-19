Asena eşi Hasan Dere'den boşandı! İlk açıklama geldi

İbrahim Tatlıses'in programlarında sahne aldıktan sonra ünlenen oryantal Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturmuştu.

Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Asena, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurmuştu.

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan eski oryantal, bugün boşanma haberleriyle gündeme geldi.

TEK CELSEDE BİTTİ

Asena, 8 yıllık eşi Hasan Dere'den tek celsede boşandı. Asena, ayrılırken nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

Ayrılığa Dere'nin ihanetinin neden olduğu iddia etti. Boşanma iddiasına sessiz kalan Asena'nın, sosyal medya hesabından Hasan Dere ile fotoğraflarını kaldırması dikkat çekti. Asena, eşinin soyadını da kaldırmadı.

"HALA BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

Çift, boşanma haberleri sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Değerli basın mensupları; Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.