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Aslıhan Doğan, Asil Aslan'ı paylaştı

Aslıhan Doğan, Asil Aslan'ı paylaştı

Üç ay önce ikinci kez anne olan Aslıhan Doğan, sosyal medya hesabından oğlu Asil Aslan'ın yüzünü gösterdi.