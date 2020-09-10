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    Aslıhan Doğan, Asil Aslan'ı paylaştı

    Aslıhan Doğan, Asil Aslan'ı paylaştı

    Üç ay önce ikinci kez anne olan Aslıhan Doğan, sosyal medya hesabından oğlu Asil Aslan'ın yüzünü gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 17:58
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 17:58
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    2018 yılında dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti, aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.

    Bu haziran ayında ise ünlü çiftin ikinci oğulları Asil Aslan dünyaya geldi.

    3 AYLIK OLDU

    Aslıhan Doğan 3 ayın ardından oğlu Asil'i ilk kez paylaşırken, minik Asil'in annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

    Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Doğan'a tebrik mesajları yağdı.

    Aslıhan Doğan, Asil Aslan ı paylaştı #1

    Aslıhan Doğan, Asil Aslan ı paylaştı #2

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