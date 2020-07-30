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    Aslıhan Doğan Turan, 1 ayda eski haline döndü

    Oğlu Asil Aslan’ı bundan bir ay önce kucağına alan Turan, fiziğiyle takdir topladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 15:47
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    Aslıhan Doğan Turan, 1 ayda eski haline döndü

    Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, yeni haliyle görenleri şaşırttı.

    Yaklaşık 1 ay önce ikinci kez anne olma mutluluğuna erişen Turan, eski haline çok çabuk geri döndü. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Turan, hamileliğinde de kilo almadığını adeta kanıtladı.

    BİR AY YETTİ

    Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Turan, 1 ay gibi kısa bir sürede fit haline kavuştu.

    İlk çocuğu Hamza Arda’ya hamile olduğu dönemde de kilo almadığı akıllara kazınan Turan, şimdiler de eşi ve oğullarıyla yaz tatilinin keyfini sürüyor.

    Aslıhan Doğan Turan, 1 ayda eski haline döndü #1

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