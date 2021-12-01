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    Aslışah Alkoçlar annelik dersleri verdi

    Günde 4 litre su içip dereotu yiyen sosyetik güzel, “Hamur işinden uzak durun” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 08:13
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 08:14
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    Aslışah Alkoçlar annelik dersleri verdi

    Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile evlendikten kısa süre sonra bebek müjdesini vermişti.

    YENİ ANNEDEN TAVSİYELER

    İki ay önce oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, annelere tavsiyeler verdi.

    Formda haliyle dikkat çeken sosyetik güzel, anneleri bol su içmeye davet edip önerilerde bulundu:

    "GÜNDE 4 LİTRE SU"

    "Anne sütü, bebeğin besinsel ihtiyaçları dışında su ihtiyacını da karşılıyor. Sütün yaklaşık yüzde 88'i sudan oluşuyor. Bu nedenle ben 4 litre su içiyorum.

    DEREOTU DETAYI

    "Bir de dereotu bana çok iyi geliyor. Günde 2 bin 200 kalori civarında besleniyorum. Hamur işi değil sağlıklı yiyerek... Hepsi bebeğinize geçiyor. 'Al bu börekten ye bebeğine yarasın' diyenlere lütfen 'Böreğin bana ne yararı oldu da çocuğuma olsun' deyin."

    Aslışah Alkoçlar annelik dersleri verdi #1Aslışah Alkoçlar annelik dersleri verdi #2

    Aslışah Alkoçlar annelik dersleri verdi #3Aslışah Alkoçlar annelik dersleri verdi #4

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