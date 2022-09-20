Athena Hakan lenfomaya yakalandı

Sevilen müzik grubu Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı öğrenildi.

Athena grubunun ikiz kardeşlerinden Hakan Özoğuz’dan üzücü bir haber geldi. 45 yaşındaki Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı öğrenildi.

Özoğuz, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördü.

Taburcu oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tedavisi nedeniyle bir süredir bazı konserlerde yer alamayan Özoğuz'un hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Özoğuz da 11 Ağustos'ta tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını Twitter'dan duyurup "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" demişti.