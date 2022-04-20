Atiye: Benim taytım tartışılmıştı

Şarkıcı Atiye, son dönemde giydikleri sahne kostümleri nedeniyle eleştirilen meslektaşlarına destek verdi.

Almanya'da müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlenip 2019 yılında anne olan Atiye, bir süre ortalıkta görünmemişti. Türkiye'ye yeni dönen ünlü şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

"İçimden geldi"

Geçtiğimiz günlerde basından gizlediği eşinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşan Atiye, "Annelik iyi gidiyor, özel hayatımızla ilgili çok fazla paylaşım yapmıyoruz ama o an içimden öyle geldi. Eşim sıcak bakmıyor, çok fazla sosyal medyada olan birisi değil." diye konuştu.

Atiye, ayrıca son dönemde giydikleri sahne kostümleri nedeniyle gündemden düşmeyen kadın meslektaşlarına destek verip şöyle konuştu:

"Tayt giymeyi seviyorum"

"Benim de zamanında taytım tartışılmıştı, şaşırmıştım. Ben de mesela tayt giymeyi seviyordum, bununla ilgili çok espri yapılmıştı ama ben çok takılmadım, eğlendim.

"Eleştirilere kulak asmamak lazım"

Her tartışmanın da bir adabı vardır. Herkes kendiyle ilgilenirse daha güzel olur, her şeyi eleştirmek yerine. Herkesin kendi tercihi, eleştirilere kulak asmamak lazım."