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    Aydan Şener'den 57 yaş pozu

    Aydan Şener, bikinisiyle çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 09:54
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    Aydan Şener'den 57 yaş pozu

    57 yaşındaki Türkiye eski güzellerinden Aydan Şener, bikinili fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

    Şener, fotoğraflarındada filtre ve photoshop olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu estetikle ilgili de samimi açıklamalar yaptı.

    "EN DOĞAL HALİM"

    Aydan Şener, “Her yıl mayolu bir poz paylaşıyorum, eğleniyorum. Ama photoshop ve filtre yok. Çünkü fotoğrafla oynamak başkalarını kandırmak ve samimiyetsizlik” dedi.

    "SADECE BOTOKS VAR"

    Şener estetik sorusunu da şöyle cevapladı: “Bir tek botoks gibi ufak tefek dokunuşlar var. Başka şey yok. İlk botoksumu da 40’ımda yaptırmıştım.”


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