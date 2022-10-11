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    Ayşenur Arslan, yer sofrasında iftar yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef aldı

    Ayşenur Arslan, yer sofrasında iftar yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef aldı

    Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Boğaziçi Üniversitesi'nde tanışma iftarı yapan öğrencilere "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 19:15
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 19:27
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    Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programının bugün yayınlanan bölümünde Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarı tartışıldı..

    "Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar" diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu akıldan bilim falan beklemeyin"

    "Bakın üniversite öğrencileri yer sofrasında yemek yemenin yerli, milli ve islami olduğunu zannediyor. Şimdi bir kere böyle zanneden, yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan siz bilim falan beklemeyin.

    "Masanın icadından önce yapılan bir şeydir"

    Yer sofrasında yemek yemek, masanın icadından önce yapılan bir şeydir. Romalılar da yatarak yerlerdi, hiç yerli ve milli değildir olay."

    Arslan'ın toplum değerleriyle bağdaşmayan sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

    Ayşenur Arslan: Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin VİDEO

    Ayşenur Arslan, yer sofrasında iftar yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef aldı #1

    Ayşenur Arslan, yer sofrasında iftar yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef aldı #2


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