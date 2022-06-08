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    Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e: Rassan'la ilişkim oldu

    Geçmişte Rassan Khoshnaw'la aşk yaşadığını iddia eden Bahar Candan, Iraklı iş insanı için 'şöhret avcısı' dedi.
    • 08.06.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 13:53
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    Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e: Rassan'la ilişkim oldu

    Şarkıcı Ebru Gündeş, 2021 yılının Nisan ayında, aldatıldığı iddiası üzerine 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile evliliğini noktalamıştı.

    Yaklaşık 1 yıldır hayatına kimseyi almayan Gündeş, geçtiğimiz günlerde ise Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılmaya başlamıştı.

    Aşk belgelendi

    Kısa süre sonra da ikilinin beraber çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı.

    Bahar Candan'dan uyarı

    Görüntülerin yayılması üzerine ise sosyal medya fenomeni Bahar Candan, ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptı.

    "Rassan şöhret avıcısı ve hasta"

    Rassan Khoshnaw'la bir dönem beraber olduğunu söyleyen Bahar Candan, Instagram'daki paylaşımına şu sözlerle devam etti:

    "Şöhret avcısı Rassan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğru. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı.

    "Mumla elimi yaktı"

    Bir keresinde elimin üstüne mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli bir sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim."

    Bahar Candan dan Ebru Gündeş e: Rassan la ilişkim oldu #1

    Pınar Eliçe: Aşk Dubai'de başladı ve bitti

    Öte yandan şarkıcı Pınar Eliçe'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Eliçe, "İkilinin aşkı Dubai'de başladı. Çift Dubai'de dillere destan bir tatil yaptı. Tatilin sonlarına doğru anlaşamayan çift ayrılınca Rassan yıkıldı." sözleriyle çiftin ayrıldığını öne sürdü.

    Bahar Candan dan Ebru Gündeş e: Rassan la ilişkim oldu #2

    Bahar Candan dan Ebru Gündeş e: Rassan la ilişkim oldu #3

    Bahar Candan dan Ebru Gündeş e: Rassan la ilişkim oldu #4

    Bahar Candan dan Ebru Gündeş e: Rassan la ilişkim oldu #5


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