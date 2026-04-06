Bahar Şahin hayran olduğu meslektaşını açıkladı: Serenay benim zaafım

Ekranların favori olmuş yapımlarından 'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi dizilerde geniş bir hayran kitlesi edinen Bahar Şahin, 'Serenay Sarıkaya' itirafıyla herkesi şaşırttı.

Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk olan güzel yıldız, Serenay Sarıkaya'ya duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:

"ONUN İÇİN HAPİS YATARIM"

''Serenay benim hayattaki zaafım. Mesela Allah korusun Serenay'ın başına bir şey gelse ve bana dese ki 'Benim için yatar mısın?', ben onun Kuzey'i olurum. Onun için hapis yatarım. Çok hayranıyım. Çok güzel, çok başarılı, çok yetenekli...

"FANIYIM"

"Bayılıyorum Serenay'a! Ben onun gerçekten büyük bir fanıyım; ona fan hesabı falan da açabilirim. Hatta bir ara Serenay'ın fotoğrafı telefonumun duvar kağıdıydı.''