Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş nişanlandı

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, sonunda aradığı aşkı buldu. Ünlü isim, dün akşam bir süredri beraber olduğu Duygu Karabaş ile aile arasında sade bir törenle nişanlandı.
'Konuşanlar' programıyla adından bahsettiren komedyen Hasan Can Kaya, herkesi şaşırttı.
AİLE ARASINDA
Özel hayatını magazinden uzakta tutmaya özen gösteren ünlü komedyen, aile arasında sade bir nikah töreni ile Duygu Karabaş'la yüzükleri taktı.
YAKIŞTILAR
Nişandan ilk karelerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte çift kısa sürede gündem olurken, yan yana görüntülenen ikili çok yakıştırıldı. Kareye yorumlar da peş peşe geldi.
DUYGU KARABAŞ KİMDİR?
Dijital sanat ve iletişim alanında çalışmalarıyla dikkat çeken Karabaş, sanatçı ve yöneticidir.
