Banu Alkan, Burcu Esmersoy'u anlattı

Banu Alkan ile Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıllarda aynı programda yer almıştı.

Yeşilçam'ın 'Afrodit'i Banu Alkan, CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Alkan, bir dönem aynı programda yer aldığı Burcu Esmersoy hakkında da konuştu.

"YENİ BAŞLIYOR"

Banu Alkan, "Artık devrinizin geçtiğini düşünüyor musunuz? Demode misiniz?" sorusuna "Asla, her gün yeni bir star olarak çıkıyorum, daha yeni başlıyorum" diye cevap verdi.

"HERKESİ KISKANIYOR"

Banu Alkan ile Burcu Esmersoy geçtiğimiz yıllarda birlikte program çekiminde oldukları sırada gerginlik yaşamış ve kavga etmişlerdi. "Burcu Esmersoy size nasıl davrandı?" sorusu karşısında gerilen Banu Alkan "Çok yoruldum dediğimde, Burcu bana ‘İnşallah Türkiye’ye ölüsü gider’ dedi. Çok hırslı bir kadın. Onunla aram asla düzelemez, geçen gün Demet Akalın’la da onu konuştuk ona da aynı şeyleri yapmış. Bana göre herkesi kıskanıyor sadece kendisini düşünen biri, küçükken birtakım şeyler yaşamış olabilir" dedi.

42 filmde oynayan Banu Alkan’a "Hiç unutamadım dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu?" diye sorulduğunda "Oldu tabii, Cüneyt Arkın’la. Çok yakışıklı bir adam, otuzlu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil çok cool muhteşem bir insan" cevabı verdi.