Banu Alkan'ın kardeşi hayatını kaybetti! Ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

- Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Edremit'te yürürken düşerek hayatını kaybetti.
- Alkan, başını kaldırıma çarpması sonucu olay yerinde öldü.
- Ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.
ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaptığı incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.