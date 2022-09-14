Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması

Nisa Bölükbaşı ile Survivor yarışmasında kıvılcımlanan ilişkilerinin bitişi hakkında konuşan Yağcı, "Nisa'ya selam vermem" dedi.

Survivor'da mücadele veren Barış Murat Yağcı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yağcı, yarışma sırasında yakınlaştığı Nisa Bölükbaşı ile biten ilişkileri hakkında açıklama yaptı.

Aşk hayatı sorulan oyuncu, "Hayatımda yaşadığım her şeyden ders çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

"Nisa'ya selam vermem"

Yağcı, eski aşkı Nisa Bölükbaşı hakkında ise, "Bu ilişkiye hata diyemem ama bir yerde karşılaşsam Nisa'ya selam vermem." dedi.

"Bazen doğru kişiler, yanlış zamanda geliyor"

Bir diğer sevgilisi, ünlü model Laura Celine'den ayrılan Yağcı, "Kendisi Almanya'da yaşıyordu. Mesafeler bizi çok yordu ve bu yüzden ayrıldık. Bazen doğru kişiler yanlış zamanda geliyor." dedi.

Öte yandan setleri çok özlediğini belirten Yağcı, üç farklı projeyle görüşmesi olduğunu ve nitelikli bir projede yer almak istediğini açıkladı.