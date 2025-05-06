Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'nın son paylaşımı üzdü

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Bir dönem katıldığı şarkı yarışmasıyla gönüllere taht kuran ve ünlü şarkıcı Sibel Can'a benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Mutlu Kaya, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2016’da, eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından ablasının evindeyken başından vurularak ağır yaralanmıştı.

"Sesi Çok Güzel" yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, yıllar önce yaşadığı silahlı saldırının ardından verdiği yaşam mücadelesiyle hafızalara kazındı.

Kaya, yeniden yürüyebilmek için mücadele ederken, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekiyor.

"DÖRT DUVAR ARASINDA YAŞIYORUM"

Fizik tedavisine devam eden Mutlu Kaya, son olarak Instagram'da yaptığı bir paylaşımda şu sözlerle takipçilerini duygulandırdı:

"HAYALLERİM VARDI"

“Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır. Hayallerim vardı, umutlarım çoktu, mutlu olacaktım. Annem bana değil, ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali. Artık özgürce uçmak istiyorum.”