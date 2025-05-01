Bella Hadid, Filistinli hayranına yakın ilgi gösterdi! Söyledikleri herkesi derinden etkiledi

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Filistin kökenli olan Hadid, her fırsatta hem kökenine sahip çıkması hem de Filistin halkına verdiği destekle dikkat çekiyor.

Bir davette Filistinli genç bir hayranı, ünlü modele olan minnettarlığını dile getirirken gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Bu duygu dolu anlara bizzat tanıklık eden Bella Hadid ise genç hayranını sarılarak teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu görüntüler, hem hayranlarını hem de uluslararası medyayı derinden etkiledi.

"SAMİMİ BİR RUH"

Bella Hadid ile duygu dolu anlar yaşayan hayranı o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Geçen hafta Bella Hadid ile tanışma ayrıcalığına sahip oldum. Ona, Filistin ve halkımız için gösterdiği bitmek bilmeyen destekten dolayı minnettarlığımı dile getirirken çok duygulandım. Gözyaşlarımı sildi, bana sarıldı ve her zaman ışığa ulaşacağımızı söyledi. Ne kadar güzel ve samimi bir ruh" ifadelerini kullandı.