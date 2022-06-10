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    Bella Hadid, limuzine çıktı

    Dünyanın en çok para kazanan mankeni Bella Hadid, yeni reklam anlaşması için verdiği pozlar
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 09:44
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    Bella Hadid, limuzine çıktı

    Dünyaca ünlü bir markanın reklam kampanyasında yer alan Bella Hadid paylaşımlarıyla sosyal medyada olay oldu.

    Bella Hadid siyahlar içindeki kostümüyle adeta şov yaptı. Bella, bir limuzinin yanında poz verirken arkasını döndüğünde hayranlarını mest etti.

    Hayran bırakıyor

    Seksi kıyafetiyle görenleri büyüleyen Hadid'in tarzı takipçilerinden tam not aldı. Son dönemin en çok aranan modellerinden Bella Hadid yine her işinde olduğu gibi bunda da çok konuşulmayı başardı.

    Günde 14 saate yakın çalıştığını söyleyen model, iş dışında vaktinin kalmaması nedeniyle doğum günü, düğün gibi birçok kutlamayı kaçırdığını açıklamıştı.

    Bella Hadid, limuzine çıktı #1

    Bella Hadid, limuzine çıktı #2

    Bella Hadid, limuzine çıktı #3

    Bella Hadid, limuzine çıktı #4

    Bella Hadid, limuzine çıktı #5


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