Bella Hadid ve Gigi Hadid, Kim Kardashian'ı takipten çıktı

Bella Hadid ve Gigi Hadid, Kim Kardashian'ı takipten çıktı

Kim Kardashian'ın Ermenistan'a verdiği destekten rahatsız olan Bella ve Gigi Hadid Kardashian'ı takipten çıktı.

Ermenistan, Azerbaycan'daki sivilleri katlettiğinde, Ermeni asıllı Kim Kardashian'dan Ermenistan'a destek gelmişti.

Ara sıra Türkiye'yi de suçlayan Kardashian ülkemizden büyük tepki toplamıştı.

HADİD KARDEŞLER TAKİPTEN ÇIKTI

Bu sefer de Filistin asıllı olan iki kardeş Bella Hadid ve Gigi Hadid, Kardashian'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

Hadid kardeşler, Kim Kardashian'ın diğer kardeşlerini takip etmeye devam ediyorlar.

Kim Kardashian daha önce de Türkleri sözde soykırım ile suçlamıştı.