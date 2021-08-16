Bella Hadid'e bikinisi küçük geldi

Aşk hayatıyla, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla dikkat çeken Bella Hadid, tatilde tavla oynarken poz verdi.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sosyal medyadan duyurduğu sevgilisi Marc Kalman ile İbiza'da güneşin ve denizin tadını çıkartıyor.

TAVLA OYNUYOR

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı Hz. Ali paylaşımı gündeme oturan Hadid, paylaşımlarına devam ediyor. Hadid tavla oynarken çektiği pozuyla dikkat çekerken, yeni bikinisini de göstermeyi ihmal etmedi.

Tavla tahtasının yanında yatan Bella, gönderisine 'Yenilmez' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

BİKİNİ KÜÇÜK GELDİ

Bacağındaki morlukla da dikkat çeken 24 yaşındaki model, ardından kendisine küçük gelen bikinisiyle poz verdi. Bella, bikinisinin tasarımcısı Emily Ratajkowski'ye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.