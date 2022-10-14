Ben Affleck ve Jennifer Lopez'den evli çift pozu

Ben Affleck ve Jennifer Lopez'den evli çift pozu

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi.

17 yıl sonra yeniden aşk yaşamya başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, Temmuz ayında dünyaevine girdi.

Evli çift

Sık sık gündeme gelen çift, bir etkinliğe beraber katıldı. Bir Amerikalı moda markası 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu yakından izlemek için Los Angeles’ta bulunan ikili, evli bir çift olarak ilk kez beraber poz verdi.

Tarzları da uyumlu

53 yaşındaki şarkıcı, etkinilkte v yaka çizgili bir elbise ve şapka tercih ederken Affleck simsiyah bir takım elbise giydi.