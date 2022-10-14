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    Ben Affleck ve Jennifer Lopez'den evli çift pozu

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 09:36
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    Ben Affleck ve Jennifer Lopez'den evli çift pozu

    17 yıl sonra yeniden aşk yaşamya başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, Temmuz ayında dünyaevine girdi.

    Evli çift

    Sık sık gündeme gelen çift, bir etkinliğe beraber katıldı. Bir Amerikalı moda markası  2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu yakından izlemek için Los Angeles’ta bulunan ikili, evli bir çift olarak ilk kez beraber poz verdi.

    Tarzları da uyumlu

    53 yaşındaki şarkıcı, etkinilkte v yaka çizgili bir elbise ve şapka tercih ederken Affleck simsiyah bir takım elbise giydi.

    Ben Affleck ve Jennifer Lopez den evli çift pozu #1

    Ben Affleck ve Jennifer Lopez den evli çift pozu #2


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