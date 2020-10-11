Bensu Soral, eşinin doğum gününü kutladı

Eşi Hakan Baş’ın doğum gününü Kapadokya’da balonda kutlayan ünlü oyuncu, o anları sosyal medyada yayınladı.

Son günlerde Kapadokya'da tatil yapan ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi.

Güzel oyuncu Bensu Soral ile eşi Hakan Baş da Kapadokya'ya gitti.

Bensu Soral, yeni yaşına girecek olan eşi için bir sürpriz hazırladı. Beraber balona binen çift oldukça romantik anlar yaşadı.

YENİ YAŞINI BALONDA KUTLADILAR

Soral, balonda çekildikleri ve elinde pasta olduğu o kareyi ise Instagram hesabı üzerinden paylaştı.