Petrol
82.74
0.05%
Euro
19.8157
-0.42%
Dolar
18.6421
0.11%
Altın
1.066
-1.44%
Borsa
5164
1.91%
Bitcoin
333.953
-1.08%
BTXN Coin
5.25
-0.75%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Berfu Yenenler: Eser çok dingin

    İki çocuk annesi Berfu Yenenler, evliliğine dair çok özel açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 15:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berfu Yenenler: Eser çok dingin

    Berfu Yenenler, 'Bambaşka Sohbetler' adlı programa katıldı. 2019'da evlendiği Eser Yenenler ve evliliği hakkında konuşan bulunan Berfu Yenenler, samimi açıklamalarda bulundu.

    İşte Berfu Yenenler'in açıklamalarından ara başlıklar:

    "En yakın arkadaşım"

    "Biz birbirimizi bulduk. Önceki hayatlarımızda da berabermişiz. En yakın arkadaşım Eser.

    "Eser çok dingin"

    Çok kavga eden bir çift değiliz. Aslında ben kavga etmeyi, tartışmayı severim ama Eser çok dingin.

    Eser çok güvenilir biri. Şimdiye kadar güvenimi hiç kötüye kullanmadı!"

    "Disiplinli bir anne değilim"

    Anneliğinden de bahseden Berfu Yenenler, "Öyle çok disiplinli, kuralları olan, dediğim dedik bir anne değilim. Kuzey ve Mete ile bol bol oyun oynuyoruz. Eser de çok iyi bir baba" diye konuştu.

    Berfu Yenenler: Eser çok dingin #1


    Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun davası aday belirlemeyi etkilemez
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun davası aday belirlemeyi etkilemez

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Uyumadan önce parmağınıza sarımsak sararsanız... Sabah öyle bir etkisi var ki!
    Sağlık

    Uyumadan önce parmağınıza sarımsak sararsanız... Sabah öyle bir etkisi var ki!

    Görüş Bildir