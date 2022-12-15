Berfu Yenenler: Eser çok dingin

İki çocuk annesi Berfu Yenenler, evliliğine dair çok özel açıklamalarda bulundu.

Berfu Yenenler, 'Bambaşka Sohbetler' adlı programa katıldı. 2019'da evlendiği Eser Yenenler ve evliliği hakkında konuşan bulunan Berfu Yenenler, samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Berfu Yenenler'in açıklamalarından ara başlıklar:

"En yakın arkadaşım"

"Biz birbirimizi bulduk. Önceki hayatlarımızda da berabermişiz. En yakın arkadaşım Eser.

"Eser çok dingin"

Çok kavga eden bir çift değiliz. Aslında ben kavga etmeyi, tartışmayı severim ama Eser çok dingin.

Eser çok güvenilir biri. Şimdiye kadar güvenimi hiç kötüye kullanmadı!"

"Disiplinli bir anne değilim"

Anneliğinden de bahseden Berfu Yenenler, "Öyle çok disiplinli, kuralları olan, dediğim dedik bir anne değilim. Kuzey ve Mete ile bol bol oyun oynuyoruz. Eser de çok iyi bir baba" diye konuştu.