Bergüzar Korel’den duygusal mesaj

Halit Ergenç ile 11 yıl önce aynı yastığa baş koyan Korel, bir kutlama mesajı yayınladı. Korel, “Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana.” dedi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, evliliklerinin 11’inci yıldönümlerini kutluyor.

Çift, geçtiğimiz günlerde yeniden anne ve baba olmanın sevincini yaşarken, 11 yıllık mutluluklarını da sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.

Duygusal mesaj Bergüzar Korel’den geldi.

Korel, eşi Halit Ergenç ile birkaç pozunu paylaşarak altına şu notu düştü:

"UĞRUNA DÖKTÜĞÜ HER GÖZYAŞI..."

“Canım sevgilim... Seninle geçirdiğim her an. Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız, kavgalarımız, korkularımız, inadımız ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız.

Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana... Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin.

Seni çok seviyorum. 11’inci yılımız kutlu olsun.”