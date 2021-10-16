Berna Berkman İtalya'da çekimlere katıldı

Ünlü model Berna Berkman, İtalya'da kameraların karşısına geçti.

Giydiği kıyafetlerle sosyal medyada her zaman gündem olan ünlü Türk model Berna Berkman, İtalyanların ilgisini üzerine çekti.

L’OFFICIEL çekimleri için Milano’ya davet alan model, Milano Moda Haftası’nda dünyaca ünlü markalar ile çalışmalar yürüttü. Berkman, L’OFFICIEL dergisi için İtalya’nın Milano ve Como şehirlerinin farklı lokasyonlarda objektif karşısına geçti.

SOĞUK HAVA ŞARTLARINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Senaryo gereği, Como Gölü'ne giren modelin, soğuk hava şartlarına rağmen cesaretli pozları dikkat çekti. Berkman, bir başka senaryo gereği ise Hollywood yıldızı moda ikonu Audrey Hepburn'ü canlandırdı.

AUDREY HEPBURN'A BENZETİLDİ

Duomo Di Milano Meydanı'nda yapılan çekimlerde başarılı model Hepburn'e benzerliğiyle de dikkat çekti.

Ünlü manken, İtalya'da çekilen bu fotoğraf kısa sürede dikkatleri üzerine topladı.

AYIN KAPAK FOTOĞRAFI SEÇİLDİ

L'OFFICIEL Rusya dergisinin 13 Ekim tarihli digital basımında kapak fotoğrafı seçildi.

