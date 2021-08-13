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    Beyonce: Sağlığıma kafa yoruyorum

    Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, fiziğine değil sağlığına dikkat ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 10:55
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    Beyonce: Sağlığıma kafa yoruyorum

    Yıldızlar dünyasının en formda isimlerinden 39 yaşındaki Beyonce, konuşulacak açıklamalarda bulundu.

    "ÖNCELİĞİM SAĞLIĞIM"

    Diyetlere değil sağlığına dikkat ettiğini söyleyen, Beyonce, “Diyetlere çok zaman harcadım, ama artık önceliğim sağlığım.

    "KENARA TÜKÜRÜYORLAR"

    Eğlence endüstrisinde kendinizi kaybetmeniz çok kolay. Ruhunuzu ve ışığınızı alıp sizi bir kenara tükürüyorlar. Ben akıl sağlığımı ve özel hayatımı korumak için tüm gücümle mücadele ettim” dedi.

    Beyonce: Sağlığıma kafa yoruyorum #1

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