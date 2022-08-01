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    Billur Kalkavan: Bayağı tatsız şeyler yaşadım

    Geçtiğimiz haftalarda hastaneden taburcu olan Billur Kalkavan, şimdilerde evinde istirahat ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 10:37
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    Billur Kalkavan: Bayağı tatsız şeyler yaşadım

    Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Billur Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    Sitemde bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, “Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı.” dedikten sonra yaşadığı süreci anlattı.

    Hastanede zatürre olduğunu açıklayan Kalkavan, akciğerinden su alındığını söyledi. “Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak.” diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Sadece nefes almakta zorlanıyorum"

    “Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor.”

    Billur Kalkavan: Bayağı tatsız şeyler yaşadım #1

    Billur Kalkavan: Bayağı tatsız şeyler yaşadım #2


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