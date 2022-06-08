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    Billur Kalkavan taburcu oldu

    Geçtiğimiz haftalarda akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, evde kilo alamayınca hastaneye yatmıştı. Oyuncu, üçüncü kemoterapi sonrası evine döndü.
    • 08.06.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 17:52
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    Billur Kalkavan taburcu oldu

    Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, doktorunun tavsiyesi üzerine kilo almak için hastaneye yatmıştı.

    Üçüncü kemoterapi tedavisini gören 59 yaşındaki sanatçı, taburcu olduğunu duyurdu.

    “Eve dönüyorum”

    Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalkavan, “En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum. Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler. 21 Haziran’da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim.” ifadelerini kullandı.

    Billur Kalkavan taburcu oldu #1

    “Daha çok uzun bir ömrüm var”

    Hastalığı ilk ortaya çıktığı dönemde hayatta her şeyi kabullenmek gerektiğini söyleyen Kalkavan, “Daha çok uzun bir ömrüm var. Yapacaklarım olacak. Kendi hatalarımı ve doğrularımı gördüm. Daha yeni versiyonla döneceğim. Zaten hastalığın az kaldığını düşünüyorum.” demişti.

    Billur Kalkavan taburcu oldu #2

    Sevenlerinin mesajları çok mutlu etti

    Moralini yüksek tutan Kalkavan, sevenlerinden gelen “Geçmiş olsun” mesajlarının ardından sosyal medyada paylaşım yapmış, “Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum.” mesajını yazmıştı.

    Billur Kalkavan taburcu oldu #3


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