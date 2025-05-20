Bir bakan bir daha baktı! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile etkinliğe katıldı

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2016 yılında Fransa'da nikah masasına oturan ekranların yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

KURT EFE ETKİNLİKTE

Her zaman çocuğuyla yakından ilgilenen hatta geçtiğimiz yıllarda doktor kontolüne bile çocuğunu tek başına götüren Tatlıtuğ, şimdi de oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı. Ünlü isim, Fatih Terim ile de görüntülü konuştu.

Kurt Efe'nin gittikçe babasına benzemesi ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Baba oğulu yan yana görenler yorum yapmadan geçemedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin '2.çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var." yanıtını vermişti.