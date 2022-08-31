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    Britney Spears, düşük bel bikini altıyla poz verdi

    Britney Spears, sadece düşük bel bikini altıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 12:03
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    Britney Spears, düşük bel bikini altıyla poz verdi

    Geçtiğimiz aylarda Sam Asghari ile evlendikten sonra Instagram hesabını kapatıp sonra yeniden açan şarkıcı Britney Spears, Elton John ile yaptığı düet ile gündeme gelmişti.

    Sosyal medyada çıplak paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam eden Britney Spears, son paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı.

    Spears , dün Twitter'da paylaştığı pembe bikini altıyla verdiği çarpıcı pozlarıyla yine hayal gücüne yer bırakmadı.

    Britney Spears, düşük bel bikini altıyla poz verdi #1

    Göğüslerini saçlarıyla kapattı

    40 yaşındaki şarkıcı, kalçalarını sallarken ve yüksek topuklu ayakkabılarla kameraya doğru yürürken sarı saçlarıyla göğüslerini kapatmayı ihmal etmedi.

    Görüntüler Spears'ın 28 yaşındaki kocası Sam Asghari tarafından çekildi.

    Britney Spears, düşük bel bikini altıyla poz verdi #2


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