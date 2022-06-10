Britney Spears'ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı

Sam Asghari ile evlenen pop yıldızı Britney Spears düğünde tatsız bir olay yaşadı.

Britney Spears ve nişanlısı Sam Asghari'nin evleneceği bilgisi gündem yaratmıştı.

40 yaşındaki şarkıcı ile 28 yaşındaki oyuncu ve fitness eğitmeni, yakın çevrelerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin önünde dünyaevine girdi.

Eski kocası da geldi

Spears'ın erkek kardeşi Bryan'ın nikaha katılacağı bilinirken ebeveynleri Jamie ve Lynne Spears ile kız kardeşi Jamie Lynn'in ise katılması beklenmiyordu. Düğüne eski kocasının yaptıkları damga vurdu.

"Düğünü durdurun"

Şarkıcının 2004’te 55 saat evli kaldığı Jason Alexander düğünü basarak olay çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan Alexander’ın polise “O benin ilk eşim, tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim” dediği belirtildi.