Bryan Cranston: Tat ve koku alma yeteneğimin bir kısmını kaybettim

Bryan Cranston: Tat ve koku alma yeteneğimin bir kısmını kaybettim

Ünlü oyuncu Cranston, koronavirüse yakalanmasını ve sonrasını anlattı.

Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston, geçen temmuz ayında kendisi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dizide Walter White rolüyle tanınan Cranston, koronavirüs nedeniyle 10 gün hasta olduğunu, ancak virüsün etkisinin hala devam ettiğini söyledi.

"BİTKİN HİSSETTİM"

"The Ellen DeGeneres Show" adlı televizyon programına katılan ünlü oyuncu, "Birkaç gün ağrımız vardı ama yatakta tutmaya yetmedi. 37.2 derece ateşim vardı. Ardından bir hafta boyunca bitkin hissettim." dedi.

TAT VE KOKU ALMA KAYBI YAŞADI

"Tat ve koku alma yeteneğimin bir bölümünü kaybettim." diyen Cranston, bunun yüzde 75'inin geri geldiğini düşündüğünü fakat kahve kokusunu alamadığını belirtti.

Koronavirüse yakalanan ünlüler arasında 64 yaşındaki Bryan Cranston'ın yanı sıra Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da yer alıyor.