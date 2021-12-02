Buket Aydın sabır tesbihiyle geziyor

Buket Aydın, Emir Sarıgül ilişkisinden sonra tesbih çekmeye başladı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Buket Aydın son dönemde Emir Sarıgül ilişkisiyle adından söz ettiriyor.

Bir dargın bir barışık ilişkileri olan çift, son olarak ayrılık kararı aldı. Aydın, Sarıgül tarafından aldatıldığı haberleriyle de olay olmuştu.

"SABIR ÇEKİYORUM"

Bir defileye konuk olan Aydın, konuya dair konuşmak istemedi. Törene tesbihle gelen Aydın kendisine tesbih sorulunca şu yanıtı verdi: "Bu hediye. Bunlar olmasan duramıyorum. Sabır tesbihi çekiyorum aralarda.

"HAYATIM HARİKA"

Sormak istediğiniz şeyi biliyorum. Konuşmanın manası yok. Herkesin hayatı güzel olsun zbenimki harika"



