İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada voleybolcu oldu! Son haline yorum yağdı

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın kızı Elif Ada Tatlıses, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.
Çocuklarıyla yaşadığı problemlerle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şimdi de küçük kızı Elif Ada ile konuşuldu.
ANNESİ PAYLAŞTI
Annesi Ayşegül Yıldız'ın voleybol sahasından yaptığı paylaşım, Elif Ada'nın inanılmaz değişimini gözler önüne serdi.
12 yaşındaki Elif Ada’nın voleybol sahasından paylaşılan videosu, kısa sürede büyük ilgi gördü.
1.80 BOY
Yıldız, kızının antrenman sonrası videosunu “Boy 1.80 :) 12 yaşında beni geçti...” notuyla paylaştı.
Henüz 12 yaşında olmasına rağmen 1.80 boya ulaşan Elif Ada, voleybol sahasındaki görüntüsüyle takipçilerini şaşırttı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi