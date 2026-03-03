Popçu Murat Dalkılıç 13. burun ameliyatını oldu! Operasyon sonrası ilk paylaşım

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Murat Dalkılıç, uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu.

Daha önce 12 kez burnundan operasyon geçiren Murat Dalkılıç, yine ameliyat masasına yattı.

13. AMELİYAT

Bir kez daha bıçak altına yatan Murat Dalkılıç, 13. kez ameliyat oldu.

Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"AMELİYAT İYİ GEÇTİ"

42 yaşındaki ünlü isim, paylaşımında “Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim, dönemediğim için affedin. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

SONUÇ: NEGATİF

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ameliyata girdiğini belirten ünlü isim, bu sebeple açıklama yapmadığını ifade etti. Dalkılıç, uyuşturucu testi sonucunun da negatif çıktığını duyurdu.