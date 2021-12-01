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- Burak Özçivit, 5 milyon TL'lik arabasından fotoğraf paylaştı
Burak Özçivit, 5 milyon TL'lik arabasından fotoğraf paylaştı
Burak Özçivit, yeni arabasıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 13:48
- Güncelleme : 01.12.2021 - 13:50
Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in, otomobil tutkusu devam ediyor. Sürekli araba alan ve arabalarını yenileyen Burak Özçivit'ten yeni fotoğraf geldi.
Son olarak Instagram hesabından arabasıyla fotoğrafını paylaşan Özçivit'e beğeni yağdı.
Paylaşımına 'Günaydın' notu düşen Özçivit'in arabası ise dikkatlerden kaçmadı.
5 MİLYON
Geçtiğimiz günlerde titanyum rengi bir 599 GTB F1 araba alan Özçivit'in arabasının değeri, ortalama 5 milyon civarında.