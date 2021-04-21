- Haberler
- Magazin Haberleri
- Burak Sergen entübe edildi
Burak Sergen entübe edildi
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 17:04
- Güncelleme : 21.04.2021 - 17:09
'Sadakatsiz' dizisinde yer alan oyuncu Burak Sergen, bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu.
Burak Sergen’in eski eşi, Instagram hesabı üzerinden oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
"DAHA İYİ SOLUNUM İÇİN ENTÜBE EDİLDİ"
Işıl Sergen, paylaşımında, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir." dedi.
"OĞLUMUN HASSASİYETİNE ÖNEM GÖSTERİN"
Babasının ardından koronavirüse yakalanan 11 yaşındaki oğlu Cansın için de bir ricada bulunan Sergen, "Sizlerden büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem göstermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır." ifadelerine de yer verdi.
Öte yandan minik Cansın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine evinde devam ettiği öğrenildi.