Burcu Binici'nin Kenan İmirzalıoğlu anısı: Hesapları ödedi

Oyuncu Burcu Binici, konuk olduğu Bi Başka isimli programda samimi açıklamalar yaptı. Binici, yıllar önce Kenan İmirzalıoğlu ile yaşadığı bir anısını da anlattı.

"Anadolu Ateşi" gösterisinde yer aldığı yıllarda, arkadaşlarıyla birlikte dönemin popüler eğlence mekânlarından birine girmek istediklerini ancak içeri alınmadıklarını söyledi.

Hem mekanda alkol tüketmedikleri hem de yaşları küçük olduğu için mekanın kapısından çevrildiklerini söyleyen Binici, şu ifadeleri kullandı:

"HESABI KENAN İMİRZALIOĞLU ÖDEDİ"

“Bizi o mekâna almıyorlardı. Yaşımızdan dolayı sürekli kapıdan çevriliyorduk. Bir gün Kenan İmirzalıoğlu gelerek sorunun ne olduğunu sordu. Görevli de 'Ağabey, bu kızların yaşları küçük, bir şey içmiyorlar' karşılığını verdi. Kenan ağabey de bunun üzerine, ‘Sen bu kızları içeri alacaksın. Su içseler de, gazoz içseler de içki parası diye yaz’ dedi. Biz bir yıl boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik. Tüm konserleri izledik ve Kenan ağabey hesabımızı ödedi.”